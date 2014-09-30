Загальна кількість виборців за кордоном на початку вересня становила 515 тисяч 315 осіб - МЗС
Станом на початок вересня нинішнього року загальна кількість виборців за кордоном становила 515 тисяч 315 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
За його словами, в 73 країнах світу створено 113 закордонних виборчих дільниць для голосування на позачергових парламентських виборах в Україні.
Він повідомив, що 109 закордонних виборчих дільниць створені при посольствах та консульствах України (найбільше дільниць створено в Росії — 6, в Німеччині — 5, в Італії, Польщі та США — по 4). Ще 4 дільниці — за поданням Міністерства оборони України при військових частинах, дислокованих за межами України: в Демократичній Республіці Конго дві дільниці, Республіці Ліберія, Косово (Республіка Сербія).
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За словами Перебийніса, МЗС України спільно із закордонними дипломатичними установами України здійснює роботу з встановлення та уточнення даних Державного реєстру виборців на підставі актуалізації даних консульського обліку громадян України, які проживають або перебувають за кордоном, а також особистих заяв громадян.
На даний час МЗС України та закордонними дипломатичними установами України здійснюється робота з формування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, а також опрацьовується питання організації виборчого процесу за кордоном: доставки виборчих матеріалів та документації, забезпечення виборчими скриньками. Крім того, для організації роботи МСЗ України з підготовки проведення позачергових виборів народних депутатів у міністерстві створено робочу групи на чолі з заступником міністра — керівником апарату Андрієм Олефіровим та затверджено відповідний план дій МЗС України.