Загальна кількість виборців за кордоном на початку вересня становила 515 тисяч 315 осіб - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За його словами, в 73 країнах світу створено 113 закордонних виборчих дільниць для голосування на позачергових парламентських виборах в Україні.

Він повідомив, що 109 закордонних виборчих дільниць створені при посольствах та консульствах України (найбільше дільниць створено в Росії — 6, в Німеччині — 5, в Італії, Польщі та США — по 4). Ще 4 дільниці — за поданням Міністерства оборони України при військових частинах, дислокованих за межами України: в Демократичній Республіці Конго дві дільниці, Республіці Ліберія, Косово (Республіка Сербія).

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За словами Перебийніса, МЗС України спільно із закордонними дипломатичними установами України здійснює роботу з встановлення та уточнення даних Державного реєстру виборців на підставі актуалізації даних консульського обліку громадян України, які проживають або перебувають за кордоном, а також особистих заяв громадян.

На даний час МЗС України та закордонними дипломатичними установами України здійснюється робота з формування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, а також опрацьовується питання організації виборчого процесу за кордоном: доставки виборчих матеріалів та документації, забезпечення виборчими скриньками. Крім того, для організації роботи МСЗ України з підготовки проведення позачергових виборів народних депутатів у міністерстві створено робочу групи на чолі з заступником міністра — керівником апарату Андрієм Олефіровим та затверджено відповідний план дій МЗС України.