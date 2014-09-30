Ярема заявляє, що військові не мають стосунку до масових захоронень на сході
Генеральний прокурор України Віталій Ярема наголошує, що українські військові не мають жодного стосунку до масових захоронень на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання російського телеканалу "Росія" щодо масових захоронень у Донецькій області, де нібито стояли українські війська, і чи прокуратура порушуватиме справу з цього приводу.
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"Про те, що були масові захоронення - ми маємо результати біля Слов'янська - там, де бойовики ховали своїх співучасників терористичних заходів. Це нам відомо. Про те, що українська армія чи українські батальйони здійснювали якісь масові захоронення, - таких фактів немає, їх не може бути апріорі. Усі ці питання фіксуються правоохоронними органами і міжнародними організаціями", - сказав Ярема.
Він також наголосив, що постійно зустрічається з представниками міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ, і такої інформації він від них ніколи не чув.
"Це вигадана інформація російськими пропагандистами для того, щоб дискредитувати українську владу", - сказав Ярема.