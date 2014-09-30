Ярема заявляє, що військові не мають стосунку до масових захоронень на сході

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання російського телеканалу "Росія" щодо масових захоронень у Донецькій області, де нібито стояли українські війська, і чи прокуратура порушуватиме справу з цього приводу.

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"Про те, що були масові захоронення - ми маємо результати біля Слов'янська - там, де бойовики ховали своїх співучасників терористичних заходів. Це нам відомо. Про те, що українська армія чи українські батальйони здійснювали якісь масові захоронення, - таких фактів немає, їх не може бути апріорі. Усі ці питання фіксуються правоохоронними органами і міжнародними організаціями", - сказав Ярема.

Він також наголосив, що постійно зустрічається з представниками міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ, і такої інформації він від них ніколи не чув.

"Це вигадана інформація російськими пропагандистами для того, щоб дискредитувати українську владу", - сказав Ярема.