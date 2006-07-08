Янукович заявляє, що порозумівся з Ющенком

14:07, 08 липня 2006
Політика
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Він готовий об`єднувати Україну

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на зустрічі 7 липня досяг розуміння з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про необхідність об`єднувати Україну і створювати широку коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам сьогодні після завершення Всеукраїнського форуму депутатів усіх рівнів від Партії регіонів.

«Зустріч з Віктором ЮЩЕНКОМ була спокійною, а розмова зваженою, з розумінням того, що треба об`єднати Україну і створювати широку коаліцію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

 

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