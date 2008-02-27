У БЮТ визнали, що в Раді голосують “всліпу”

Нардеп-бютівець Володимир Яворівський належить до “тих, хто вважав би, що можна було би на всенародний референдум винести базові, фундаментальні питання нашої конституції”. Про це депутат заявив у ефірі Ера-FM.

“Це, скажімо, щодо того, щоби судді обиралися народом, - пояснив нардеп. - Ми самі бачимо, що ця система затвердження суддів у парламенті, ні я, ні Коновалюк (нардеп-регіонал – опонент Яворівського – ред.), нам подають ці списки, я фактично якщо знаю там одну-дві особи випадково, та й тільки. Тобто, ми голосуємо всліпу, тим більше дали вже по життєві функції. Через те і не дивуймося, що такий рівень корупції у судовій системі...” – резюмував нардеп.