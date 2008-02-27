Ющенко їде у танкову бригаду

27 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – відвідання Першої окремої гвардійської танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України (Чернiгiвський район, смт Гончарiвське).

Планується, що Президент України зустрінеться з особовим складом бригади, членами сімей військовослужбовців і візьме участь у церемонії вручення ордерів на отримання житла військовиками, які звільнилися і перебувають в черзі на відселення з військмістечок Гончарівське та Десна.

Крім того, Верховний Головнокомандувач ознайомиться із завданнями танкової бригади, її організаційно-штатною структурою, укомплектованістю особовим складом, огляне основні зразки військової техніки бригади і нові озброєння вітчизняного виробництва.