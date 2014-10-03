Генсек ООН: Відновлення вогню в Україні загрожує катастрофою для всього регіону
Пан Гі Мун закликав усі сторони дотримуватися своїх зобов'язань у рамках домовленостей мінських.
Відновлення повномасштабних бойових дій в Україні може призвести до катастрофи не тільки в самій країні, але і в регіоні і за його межами. З таким попередженням виступив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
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"Повернення до повномасштабних бойових дій може призвести до катастрофи в Україні, в регіоні і за його межами", - йдеться в поширеній заяві, передає ИТАР-ТАСС.
Пан Гі Мун закликав усі сторони "суворо дотримуватися своїх зобов'язань у рамках мінських домовленостей, досягнутих 19 вересня, з метою забезпечення міцного режиму припинення вогню".
Адміністративний глава ООН також підкреслив необхідність "подвоїти політичні та дипломатичні зусилля для досягнення цієї мети".