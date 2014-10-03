ВАСУ зобов’язав ЦВК зареєструвати Піскуна кандидатом у нардепи
13:16, 03 жовтня 2014Політика
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Вищий адміністративний суд України зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна кандидатом у народні депутати від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна".
Святослав Піскун / piskun.org
Про це у коментарі УНІАН повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.
Він нагадав, що спочатку ЦВК відмовила Піскуну в реєстрації, оскільки той не проживав в Україні останні 5 років.
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Піскун оскаржив рішення комісії у Київському апеляційному адмінсуді, який прийняв рішення на його користь. ЦВК оскаржила це рішення у Вищому адмінсуді, але цей суд 30 жовтня ухвалив залишити рішення Київського апеляційного адмінсуду без змін.
"Тобто ВАСУ зобов'язав ЦВК зареєструвати Піскуна, і комісія виконала рішення суду", - сказав Хівренко.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації Піскуну 23 вересня 2014 року.
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