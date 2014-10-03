СБУ показала карту злочинів проти людяності, скоєних бойовиками на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Києві журналістам була презентована карта з первинними даними таких злочинів у період з 14 квітня по 1 жовтня.

На карту нанесені 26 місць розташування в'язниць і концтаборів терористів; місця тортур, розстрілів, масових поховань мирних жителів, які були розстріляні після вироків так званих “трійок”, сформованих ватажками бойовиків. Також на карту нанесені виявлені місця масових поховань українських військовослужбовців.

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За словами речника голови СБУ Маркіяна Лубківського, інформація про злочини проти людяності надходить до СБУ та інших правоохоронних органів із трьох джерел: свідчення місцевих жителів, покази на допитах затриманих бойовиків, космічні знімки, які підтверджують усі дані, які правоохоронці отримують від перерахованих джерел.

Як зазначив Лубківський, за інформацію контррозвідки, терористи на захоплених східних територіях України одразу “запровадили фашистські, есесівські методи діяльності”.

Лубківський зауважив, що, за попередньою інформацією, в полоні терористів перебувають понад 1,5 тис. людей, але якщо говорити про кількість загиблих, то мова може йти на сотні, оскільки ще не всі місця поховань виявлені і досліджені.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, виявлено 25 місць поховань військовослужбовців ЗСУ, а ймовірна кількість захоронених у них тіл може сягати 160-ти.

За словами Лубківського СБУ закликає всіх, хто має інформацію про скоєння злочинів на сході України терористами, звертатися на цілодобову гарячу лінію СБУ.