Частина старого терміналу аеропорту Донецька охоплена пожежею
18:51, 03 жовтня 2014Політика
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Сили АТО взяли під контроль ситуацію в районі донецького аеропорту. Проте в даний час частина старого терміналу охоплена пожежею.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на свой сторінці в соцмережі.
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Бойовики під час штурму старого терміналу застосували проти українських військовослужбовців димові шашки та під їх прикриттям захопили перший поверх.
"Контратакою наших сил терористів відкинуто на вихідні рубежі. В даний час українські військовослужбовці продовжують обороняти стратегічний об’єкт", - йдеться в повідомленні.
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