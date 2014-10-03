Частина старого терміналу аеропорту Донецька охоплена пожежею

Про це повідомляє прес-центр АТО на свой сторінці в соцмережі.

Читайте такожМіноборони спростувало інформацію про використання бойовиками газу в донецькому аеропорту

Бойовики під час штурму старого терміналу застосували проти українських військовослужбовців димові шашки та під їх прикриттям захопили перший поверх.

"Контратакою наших сил терористів відкинуто на вихідні рубежі. В даний час українські військовослужбовці продовжують обороняти стратегічний об’єкт", - йдеться в повідомленні.