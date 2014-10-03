Частина старого терміналу аеропорту Донецька охоплена пожежею

18:51, 03 жовтня 2014
Політика
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Сили АТО взяли під контроль ситуацію в районі донецького аеропорту. Проте в даний час частина старого терміналу охоплена пожежею.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО на свой сторінці в соцмережі.

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Бойовики під час штурму старого терміналу застосували проти українських військовослужбовців димові шашки та під їх прикриттям захопили перший поверх.

"Контратакою наших сил терористів відкинуто на вихідні рубежі. В даний час українські військовослужбовці продовжують обороняти стратегічний об’єкт", - йдеться в повідомленні.

Post by Прес-центр АТО.
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