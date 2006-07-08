У БЮТ підозрюють про імпічмент

У Блоці Юлії Тимошенко не виключають, що новостворена коаліція Партії регіонів, СПУ і КПУ може ініціювати імпічмент Президента України, заявив сьогодні на прес-конференції у Кіровограді народний депутат від БЮТ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, нова коаліція працюватиме проти Президента Віктора ЮЩЕНКА, вона «затисне його у лещатах».

В.КАЛЬЧЕНКО наголосив, що позиція БЮТ на сьогодні – подальша співпраця з Президентом, «вказуючи одночасно на помилки, які він робить».

«На погляд наших юристів, у Президента є сьогодні юридичне право розпустити парламент. 30 днів пройшли, і коаліція за цей час не була створена. Це позиція БЮТ», - зазначив В.КАЛЬЧЕНКО.