У БЮТ підозрюють про імпічмент
16:03, 08 липня 2006Політика
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Коаліція «затисне Президента у лещатах»
У Блоці Юлії Тимошенко не виключають, що новостворена коаліція Партії регіонів, СПУ і КПУ може ініціювати імпічмент Президента України, заявив сьогодні на прес-конференції у Кіровограді народний депутат від БЮТ Валерій КАЛЬЧЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, нова коаліція працюватиме проти Президента Віктора ЮЩЕНКА, вона «затисне його у лещатах».
В.КАЛЬЧЕНКО наголосив, що позиція БЮТ на сьогодні – подальша співпраця з Президентом, «вказуючи одночасно на помилки, які він робить».
«На погляд наших юристів, у Президента є сьогодні юридичне право розпустити парламент. 30 днів пройшли, і коаліція за цей час не була створена. Це позиція БЮТ», - зазначив В.КАЛЬЧЕНКО.
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