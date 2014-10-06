Порошенко наполягає, що ВР завтра має підтримати антикорупційні закони
18:30, 06 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко наполягає, що 7 жовтня Верховна Рада має підтримати пакет антикорупційних законопроектів.
REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Завтра Парламент має проголосувати антикорупційний пакет законів. Тут не може бути компромісів! Це питання безпеки України!
— Петро Порошенко (@poroshenko) October 6, 2014
"Завтра парламент має проголосувати антикорупційний пакет законів. Тут не може бути компромісів! Це питання безпеки України!", - підкреслив Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав розпорядження про скликання пленарного засідання ВР сьомого скликання на 10.00 7 жовтня.
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