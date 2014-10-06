Порошенко наполягає, що ВР завтра має підтримати антикорупційні закони

18:30, 06 жовтня 2014
Політика
2 0

Президент України Петро Порошенко наполягає, що 7 жовтня Верховна Рада має підтримати пакет антикорупційних законопроектів.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Завтра парламент має проголосувати антикорупційний пакет законів. Тут не може бути компромісів! Це питання безпеки України!", - підкреслив Порошенко.

Читайте такожРада на засіданні розгляне 5 антикорупційних законопроектів

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав розпорядження про скликання пленарного засідання ВР сьомого скликання на 10.00 7 жовтня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter