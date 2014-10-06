Порошенко наполягає, що ВР завтра має підтримати антикорупційні закони

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Завтра Парламент має проголосувати антикорупційний пакет законів. Тут не може бути компромісів! Це питання безпеки України! — Петро Порошенко (@poroshenko) October 6, 2014

"Завтра парламент має проголосувати антикорупційний пакет законів. Тут не може бути компромісів! Це питання безпеки України!", - підкреслив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав розпорядження про скликання пленарного засідання ВР сьомого скликання на 10.00 7 жовтня.