Одеський сепаратист заявив, що вийшов на свободу через корупцію в судах

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", пише Думская.net.

"П'ять місяців я перебував у в'язниці. І через те, що я визнав, що хотів створити республіку Новоросія, і звичайно, в зв'язку з корупційними схемами, які у нас є в суді, вдалося домогтися мого звільнення", - заявив він.

"Після цього я одразу ж виїхав через Придністров'я. Зараз я перебуваю в Криму та активно відновлюю рух антимайдану в Одесі", - сказав Давидченко.

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22 липня Шевченківський районний суд Києва визнав Давидченко винним у вчиненні діянь, передбачених частинами 1 і 2 статті 110 Кримінального Кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), і засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Разом з тим, як зазначає Думская.net, Давидченко пішов на згоду зі слідством і визнав свою провину, тому від покарання його звільнили з випробним терміном на три роки.