Збройним силам довіряє 64,3% українців, міліції - 22,7% - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року.

У той же час опитування засвідчило, що 63,9% респондентів довіряє – Національній гвардії, 55% – прикордонним військам, тоді як Службі безпеки України довіряють лише 35,5%, міліції – 22,7%, Митній службі – 24,4%, податковій міліції – 13,6%.

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Збройним силам висловлюють довіру більшість жителів усіх регіонів, крім Донбасу, Національній гвардії і прикордонним військам – більшість або відносна більшість жителів усіх регіонів, крім Донбасу. Службі безпеки України довіряє відносна більшість жителів Західного регіону, у Центральному і Східному регіонах приблизно однаковими є частки тих, хто їй довіряє, і тих, хто не довіряє, на Півдні і Донбасі СБУ частіше не довіряють. Міліції, Митній службі і податковій міліції не довіряє більшість жителів усіх регіонів.

Загалом ефективність роботи силових структур громадяни частіше оцінюють як низьку - 45,6%, 35,2% - оцінюють її як середню і лише 3,1% – як високу.

Серед тих, хто вважає ефективність роботи силових структур низькою, як причину цього найчастіше називають корупцію - 31,3%, відсутність належного фінансування та матеріально-технічного забезпечення - 23,7%, непрофесійне керівництво - 20,5%.

Попри високий рівень довіри, лише 10,5% опитаних вважають, що українська армія здатна виконувати функції захисту держави від зовнішньої агресії повною мірою, 60,3% – що здатна виконувати ці функції частково, а 20,8% – що зовсім не здатна. Лише 30,2% респондентів вважають, що Збройні сили та інші військові формування України здатні надійно захистити суверенітет держави від воєнних загроз (47,6% дотримуються думки, що не здатні).

Створення Нацгвардії підтримує переважна більшість респондентів (71,8%), як і створення загонів територіальної оброни (66,2%).

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року. Було опитано 2014 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.