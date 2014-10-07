Порошенко: східний кордон України, який може стати східним кордоном ЄС, має бути надійно захищеним

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні в Києві під час перевірки готовності прикордонних підрозділів до виконання заходів в рамках реалізації мирного плану.

«Сьогодні, коли наш східний кордон у майбутній близькій перспективі має стати східним кордоном Європейського Союзу, дуже актуально, щоб він був захищений самими сучасними засобами і методами”, - сказав Порошенко.

Він зазначив, що це питання не лише безпеки України, а це питання загальноєвропейської ваги. За його словами, оперативна обстановка на сході, загроза на кримському та південному напрямках, потребують надійної надпотужної системи охорони кордону. На переконання президента, надійною ланкою в цій системі мають бути професійні і дуже добре підготовлені прикордонники.

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“Стратегічні виклики в міжнародній обстановці, нові виклики і завдання, які постали перед прикордонниками, перед прикордонною службою України, потребують не лише технічної мобілізації, потребують не лише нової зброї, я впевнений потребують нових людей з новими підходами”, - сказав Порошенко.

Він звернув увагу, що тотальна криза державних інституцій поклала на плечі прикордонників надзвичайно важкий тягар. При цьому він висловив впевненість, що діючі заходи Української держави значно покращать і фінансове, і матеріально-технічне забезпечення українських прикордонників.