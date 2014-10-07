Порошенко вважає, що українсько-російський кордон незабаром стане мирним

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві під час перевірки готовності прикордонних підрозділів до виконання заходів у рамках реалізації мирного плану.

«Я вірю і впевнений, що українсько-російський кордон знову стане кордоном миру. Але гарантією непорушності кордону є його неприступність», - сказав Порошенко.

За його словами, міцність кордону - це не лише бойова спеціальна та інженерна техніка, засоби зв'язку, засоби прикордонного контролю. «Насамперед, - наголосив президент, - це люди добре обучені, належним чином озброєні, з високим моральним духом».

Читайте такожБудівництво оборонних укріплень у зоні АТО завершено на 80% – ПорошенкоПри цьому Порошенко згадав, як під час передвиборчої президентської кампанії він відвідував ряд прикордонних пунктів пропуску, і саме під час цих відвідувань, у тому числі завдяки вмілим діям прикордонників, було відведено загрозу його життю. «Ще коли бої розгорталися, я мав можливість поспілкуватися з бійцями на пунктах пропуску Ізварине, Червонопартизанськ, Довжанський. Можу зараз сказати, я ніколи не казав це до цього, що і тоді моє життя було врятоване вмілими професійними діями прикордонників, які на той час опинилися поруч зі мною», - зазначив Порошенко.

Як наголосив президент, в нього немає сумніву, що високу честь і високе звання українського прикордонника бійці Державної прикордонної служби нестимуть з великою шаною і повагою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко заявив, що виключає будь-яку можливість переговорів щодо зміни державних кордонів України.