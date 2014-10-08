Бойовики почали інтенсивний мінометний обстріл Попасної - Москаль
11:19, 08 жовтня 2014Політика
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Бойовики щойно почали інтенсивно обстрілювати Попасну на Луганщині.
Бойовики обстрілюють Попасну / ТСН
Бойовики вранці 8 жовтня почали інтенсивний обстріл Попасної на Луганщині, ігноруючи режим припинення вогню.
"Сьогодні, 8 жовтня, вранці бойовики почали інтенсивний обстріл із мінометів міста Попасна", — повідомляє голова Лугансьої ОДА Геннадій Москаль.
Читайте такожСьогодні вранці загинули три жителя Донецька, ще 4 пораненоЗа його словами, на даний час зв’язок із містом втрачений, тому наслідки обстрілу поки не відомі.
"Медичні служби наближених до Попасної населених пунктів приведені в повну готовність до надання невідкладної допомоги постраждалим", - додає Москаль.
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