Бойовики почали інтенсивний мінометний обстріл Попасної - Москаль

Бойовики вранці 8 жовтня почали інтенсивний обстріл Попасної на Луганщині, ігноруючи режим припинення вогню.

"Сьогодні, 8 жовтня, вранці бойовики почали інтенсивний обстріл із мінометів міста Попасна", — повідомляє голова Лугансьої ОДА Геннадій Москаль.

Читайте такожСьогодні вранці загинули три жителя Донецька, ще 4 пораненоЗа його словами, на даний час зв’язок із містом втрачений, тому наслідки обстрілу поки не відомі.

"Медичні служби наближених до Попасної населених пунктів приведені в повну готовність до надання невідкладної допомоги постраждалим", - додає Москаль.