У Севастополі нараду з питань національностей провели без українців

Як повідомляє «Крим. Реалії», про це заявили в департаменті інформаційної політики та інформаційних ресурсів «уряду» Севастополя.

Головними темами наради стали розробка пропозицій для внесення до Федеральної цільової програми, що стосується етнокультурного розвитку народів Російської Федерації на 2014-2020 роки та питання підготовки до проведення перепису населення в жовтні 2014 року.

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Згідно з повідомленням, у нараді взяли участь члени національних громад міста - вірменської, болгарської, грецької, осетинської, єврейської, татарської, кримчацької, караїмської.

Представників українських національно-культурних об'єднань на нараді не було.

До анексії Криму в Севастополі діяла низка громадських організацій, що об'єднують етнічних українців: Всеукраїнське товариство «Просвіта», «Конгрес українців Севастополя», «Союз українок». Крім того, в місті працювали україномовна телерадіокомпанія «Бриз» та українська програма на Севастопольському телебаченні.