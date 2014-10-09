ЗМІ: Новим головою Донецької ОДА може стати генерал Кіхтенко

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела, найбільш імовірною кандидатурою на пост губернатора Донеччини є генерал Олександр Кіхтенко.

Олександр Тимофійович Кіхтенко є першим номером у партії "Сила і честь", голова якої Ігор Смєшко напередодні був призначений радником президента, - головою комітету з питань розвідки при президенті.

Олександр Кіхтенко з 2001 року став першим заступником командувача Внутрішніми військами України - начальником штабу Внутрішніх військ.

Читайте такожПорошенко шукає заміну Таруті - радник президентаЗ лютого 2005 року - командувач Внутрішніми військами України, генерал-полковник (березень 2006).

Також у квітні 2007 року генерал Кіхтенко був введений в число членів Ради національної безпеки і оборони України. Військове звання генерал армії присвоєно указом екс-президента України В. А. Ющенка від 23 серпня 2008 року.

Нагадаємо, в даний час Донецьку облдержадміністрацію очолює Сергій Тарута. Відомо, що Тарута розкритикував мирний план президента Порошенка і виступав за введення військового стану і скасування виборів. Після ухвалення закону про особливий статус частині Донбасу, Тарута заявив, що він шокований. За його словами, такий мир на Донбасі виявився нічим не кращим за війну.

Зараз Тарута балотується у Верховну Раду самовисуванцем.