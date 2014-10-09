Нуланд: поcлаблення санкцій проти РФ не буде поки з України не виведуть війська

Про це заявила помічниця державного секретаря США Вікторія Нуланд на конференції в Берліні. Якщо це не буде здійснено, то санкції проти Росії не будуть пом’якшувати, передає DW.DE.

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"На сьогодні мирна угода є на папері, на щастя, мир панує в більшій частині України, проте мирна угода порушується в ключових точках", - зауважила помічниця держсекретаря США.

Між тим стало відомо, що конфлікт на Донбасі можуть обговорити керівники зовнішньополітичних відомств США та РФ Джон Керрі та Сергій Лавров 14 жовтня в Парижі.

Нагадаємо, що режим припинення вогню на Донбасі було погоджено 5 вересня, проте бої з того часу не припиняються. Згідно з даними ООН, з часу домовленості про припинення вогню більше 330 осіб загинули.