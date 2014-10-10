Під час обстрілу бойовиками Луганської ТЕС були поранені 6 людей - ДТЕК
10:57, 10 жовтня 2014Політика
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На Луганській ТЕС внаслідок обстрілу у четвер поранені 5 працівників і військовослужбовець.
На луганській ТЕС були поранені 6 осіб / novostiua.net
Про це заявив керівник антикризового штабу компанії ДТЕК Дмитро Сахарук, пише 112.ua.
За даними Сахарука, люди були поранені міною, яка прилетіла в район прохідної, коли вони йшли на зміну
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