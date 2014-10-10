Під час обстрілу бойовиками Луганської ТЕС були поранені 6 людей - ДТЕК

10:57, 10 жовтня 2014
Політика
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На Луганській ТЕС внаслідок обстрілу у четвер поранені 5 працівників і військовослужбовець.

novostiua.net

Про це заявив керівник антикризового штабу компанії ДТЕК Дмитро Сахарук, пише 112.ua.

За даними Сахарука, люди були поранені міною, яка прилетіла в район прохідної, коли вони йшли на зміну

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