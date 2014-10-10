Турчинов розповів, коли на окупованих територіях Донбасу проведуть "довибори"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час наради у Києві з керівниками парламентів європейських країн, у якій беруть участь маршалок Сенату Республіка Польща Богдан Борусевич, голова Палати представників парламенту Ірландії Шон Барретт, голова Риксдагу Королівства Швеція Урбан Ахлін, голова Сейму Литовської Республіки Лорета Граужинєнє та перший заступник голови Фолькетінгу Королівства Данія Бертел Хаарде.

Турчинов висловив переконання, що "відбудеться очищення і Криму, і Донбасу від російських загарбників".

"Ми зразу проведемо довибори по тим мажоритарним округам, які зараз на превеликий жаль не зможуть бути охоплені виборчим процесом", - сказав Турчинов.

Читайте такожЛуценко розповів, коли у Криму і на Донбасі довиберуть своїх депутатівРазом з тим він зазначив, що навіть з урахуванням тих проблем, які стосуються Криму і частини Донбасу, українці 26 жовтня зможуть повністю обрати легітимно Верховну Раду відповідно до Конституції.

"Маю сподівання, що найближчим часом після звільнення цих територій, відбудуться довибори по тим мажоритарним округам, які сьогодні не мають такої можливості", - додав він.