Близько 30 одиниць техніки РФ в’їхали на територію України (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Зокрема, за його даними, вчора в районі населеного пункту Успенка (Донецька область) було зафіксовано в’їзд в Україну близько 30 одиниць військової техніки, подальший рух якої відслідковується українською стороною.

Читайте такожБойовики викрали українську техніку та готують провокації – РНБОТакож Лисенко нагадав, що упродовж останніх двох діб в Україну з Росії в’їхало близько 40 автобусів із найманцями, які пройшли бойову підготовку у польових таборах генштабу ГРУ ЗС Росії неподалік Ростова-на-Дону.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, Росія замінює на сході України своїх військовослужбовців на підготовлених у військових таборах бойовиків для так званих «ДНР» і «ЛНР».

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