Росія замінює бойовиків на Донбасі "типу Стрєлкова" на добре керованих військових – депутат РФ

Про це розповів в інтерв'ю жунралу Новое время опозиційний депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Читайте такожПоранених на Донбасі росіян "ховають" до закритих військових гарнізонів Петербурга та РостоваЗа його підрахунками, на стороні бойовиків до початку вторгнення регулярної армії РФ в Україну воювали кілька тисяч добровольців з числа російських громадян.

"Зараз поняття добровільництва на сході дуже змінилося", - зазначив депутат.

Читайте такожГубарєв: за "ДНР" воюють "справжні фашисти"На його думку, Росії не вигідно, щоб на Донбасі воювали добровольці, оскільки ними складно керувати.

"Там поступово відбувається заміна погано керованих людей типу Стрєлкова. Тому баланс зараз дуже змінився", - вважає Пономарьов.

Повне інтерв'ю Пономарьова читайте 12 вересня у новому номері журналу Новое время.