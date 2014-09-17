Один з ватажків ДНР заявив про знущання бойовиків над мирним населенням Донбасу

Березін заявив, що грабежі, вбивства мирного населення і рекет стали звичним заняттям для бійців "армії Новоросії", а кількість таких випадків зростає, як сніговий ком.

При тому, що терористи, як правило, заперечують факт вторгнення та окупації частини Донбасу російськими військами, Березін зазначає, що багато бойовиків поводять себе "як окупанти на ворожій території".

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Березін скаржиться, що "така поведінка псує взаємини армії і народу".