У Донецьку зібрався мітинг проти виборів ДНР (фото)
16:39, 12 жовтня 2014Політика
0 0
У Донецьку близько 100 осіб вимагали скасувати так звані вибори керівних органів незареєстрованої терористичної громадської організації "Донецька народна республіка".
Присутні на мітингу критикували організацію "ДНР" / Новини Донбасу
Про це повідомляють Новини Донбасу.
Читайте такожГолова ДонОДА: Влада підписала угоду з бойовиками і може піти на обмін донецького аеропорту
На мітингу були присутні люди зі свастикою. Присутні члени організації "Новоросія" зажадали почати контрнаступ на Маріуполь, Краматорськ і Слов'янськ і оголосити війну Україні.
Допис by Новини Донбасу.
Також вони критикували організацію "ДНР".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter