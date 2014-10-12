У Донецьку зібрався мітинг проти виборів ДНР (фото)

16:39, 12 жовтня 2014
Політика
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У Донецьку близько 100 осіб вимагали скасувати так звані вибори керівних органів незареєстрованої терористичної громадської організації "Донецька народна республіка".

донецк / Новости Донбасса

Про це повідомляють Новини Донбасу.

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На мітингу були присутні люди зі свастикою. Присутні члени організації "Новоросія" зажадали почати контрнаступ на Маріуполь, Краматорськ і Слов'янськ і оголосити війну Україні.

Допис by Новини Донбасу.

Також вони критикували організацію "ДНР".

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