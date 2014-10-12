У Донецьку зібрався мітинг проти виборів ДНР (фото)

У Донецьку близько 100 осіб вимагали скасувати так звані вибори керівних органів незареєстрованої терористичної громадської організації "Донецька народна республіка".

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