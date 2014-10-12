На Луганщині терористи обстріляли з “Градів” чотири блокпости Нацгвардії
Сьогодні на Луганщині близько 14.30 терористи з так званого 32-го округу “Войска донского”, дислоковані поблизу міст Первомайськ та Стаханов, обстріляли із систем залпового вогню “Град” 29-й, 30-й, 31-й та 32-й блокпости Нацгвардії в районі Бахмутки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.
За даними його прес-служби, “Войско донское” не підкоряється керівництву терористичної організації «Луганська народна республіка» і діє на власний розсуд.
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Жодних домовленостей про припинення вогню бойовики не дотримуються, наголошується у повідомленні.
Всього було зроблено близько 20 залпів. Снаряди розривалися за півтора кілометра від с.Новотошківка Попаснянського району, де в цей час перебував голова Луганської ОДА, тому робочу зустріч із представниками сільської влади губернатору довелося проводити під звуки залпових пострілів та вибухи снарядів.
У даний час встановлюється, чи є загиблі й поранені серед українських силовиків.