Терористи не відмовилися від проведення "виборів" 2 листопада

Про це в неділю повідомив на прес-конференції голова центральної виборчої комісії" ДНР Роман Лягін, повідомляють "Новини Донбасу".

За його словами, "верховна рада" не підтримала клопотання "ЦВК" і залишила у силі попередню дату виборів - 2 листопада.

"Не сумніваюся, що ми встигнемо підготуватися", - заявив Лягін.

Читайте такожМЗС: Росія повинна відмовити угруповання "ДНР" та "ЛНР" від проведення "виборів"

Як відомо, раніше 12 жовтня "Центрвиборчком" терористичної невизнаної організації "ДНР" відмовив у реєстрації на виборах до "Народної ради" партії Павла Губарева "Новоросія" і блоку "Єдина Росія".

Для участі у виборах на посаду так званого "​​глави ДНР"зареєструвалися три кандидати: лідер бойовиків Олександр Захарченко, так званий "міністр агропромислової політики ДНР" Олексій Красильников і "депутат Верховної Ради ДНР" Юрій Сивоконенко.