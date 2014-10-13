Терористи не відмовилися від проведення "виборів" 2 листопада
Самопроголошена "Донецька народна республіка" відмовилася переносити вибори "верховної ради" і "глави республіки" з 2 на 9 листопада.
Про це в неділю повідомив на прес-конференції голова центральної виборчої комісії" ДНР Роман Лягін, повідомляють "Новини Донбасу".
За його словами, "верховна рада" не підтримала клопотання "ЦВК" і залишила у силі попередню дату виборів - 2 листопада.
"Не сумніваюся, що ми встигнемо підготуватися", - заявив Лягін.
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Як відомо, раніше 12 жовтня "Центрвиборчком" терористичної невизнаної організації "ДНР" відмовив у реєстрації на виборах до "Народної ради" партії Павла Губарева "Новоросія" і блоку "Єдина Росія".
Для участі у виборах на посаду так званого "глави ДНР"зареєструвалися три кандидати: лідер бойовиків Олександр Захарченко, так званий "міністр агропромислової політики ДНР" Олексій Красильников і "депутат Верховної Ради ДНР" Юрій Сивоконенко.