В Україні вже є два безпілотники ОБСЄ - спікер місії

Про це в прямому ефірі "Подробностей" розповів спікер спеціальної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

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"Поки що у нас є тільки 2 безпілотника. На підході ще 2. У найближчі дні ми розвернемо їх на південному сході України. Вони можуть розвивати швидкість до 100 км/год і триматися в повітрі досить довго, тобто вони стануть нашими очима в небі. Ми зробили все, що в наших силах, щоб дістати якомога більше таких безпілотників і якнайшвидше", - зазначив він.