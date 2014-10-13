В Україні вже є два безпілотники ОБСЄ - спікер місії
02:05, 13 жовтня 2014Політика
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Два безпілотники ОБСЄ вже перебувають в Україні. У найближчих планах - поява ще двох.
В Україні вже є два безпілотники ОБСЄ / flickr.com/vaguardpao
Про це в прямому ефірі "Подробностей" розповів спікер спеціальної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.
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"Поки що у нас є тільки 2 безпілотника. На підході ще 2. У найближчі дні ми розвернемо їх на південному сході України. Вони можуть розвивати швидкість до 100 км/год і триматися в повітрі досить довго, тобто вони стануть нашими очима в небі. Ми зробили все, що в наших силах, щоб дістати якомога більше таких безпілотників і якнайшвидше", - зазначив він.
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