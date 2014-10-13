Бойовики завдали артударів по шести населених пунктах Донбасу (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу терористи обстріляли з установок «Град» позиції сил АТО у районах н. п. Піски, Тоненьке, Новокалинове Донецької області, а також н. п. Мирна Долина Луганської області», - зазначив він.

«По наших позиціях у селі Нікішине Донецької області терористи завдали удару з реактивних установок залпового вогню «Ураган»», - додав Лисенко.

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«Терористи не припиняють обстрілювати житлові квартали міст на тимчасово підконтрольній їм території. Так, учора терористи з важкої артилерії обстріляли Дебальцеве», - зазначив Лисенко.

За словами речника ІАЦ, внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, а одна з жительок міста отримала тілесні ушкодження.