У Маріуполі за добу зафіксували 6 російських безпілотників

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"Вчора в районі Маріуполя зафіксовано польоти 6 безпілотників. Що стосується Маріуполя, то ситуація в ньому залишається спокійною", - сказав Лисенко.