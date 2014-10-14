У Маріуполі за добу зафіксували 6 російських безпілотників
13:32, 14 жовтня 2014Політика
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Упродовж минулої доби в районі Маріуполя було зафіксовано польоти російських безпілотників.
Російський БПЛА "Орлан-10" / MSN
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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"Вчора в районі Маріуполя зафіксовано польоти 6 безпілотників. Що стосується Маріуполя, то ситуація в ньому залишається спокійною", - сказав Лисенко.
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