Уночі можливий штурм Донецького аеропорту російськими десантниками - комбат

Про це в ексклюзивному коментарі сайту ТСН.uа розповів командир добровольчого батальйону "ОУН" Борис Гуменюк.

За його даними, цієї ночі російські війська збираються штурмувати Донецький аеропорт.

"Добровольчі батальйони не так тісно взаємодіють зі штабом АТО і Генеральним штабом, чого б хотілося. Однак кожен підрозділ має свою розвідку. До нас надійшла така інформація з трьох різних джерел. Одне з них перебуває на території Росії, друге - в "ДНР" і третім джерелом є українські спецслужби. Так чи інакше, з певною часткою ймовірності ця інформація підтверджується", - заявив командир батальйону"ОУН".

Читайте такожБудні «кіборгів» з донецького аеропорту. ВідеоПри цьому Борис Гуменюк додав, що візуально його військові не бачать якогось руху, адже батальйон перебуває за сім кілометрів від аеропорту.

"Ми дислокуємося за 300 метрів від Донецька в селі Піски, тримаючи правий фланг нашим військовим, які перебувають в аеропорті. У нас проходять свої бої. Але інформація дуже насторожує. Треба враховувати той факт, що нове керівництво Міноборони призначено тільки сьогодні. Тому може бути біда. Навіть, якщо це буде інформація на випередження, то мобілізація має право на життя", - зазначив військовий.

Гуменюк також заявив, що ніхто не збирається тікати, відступати. "Всі налаштовані на бій. Просто президент РФ Володимир Путін наслідує Адольфу Гітлеру, який любив символізм, окультні символи. Ми пам'ятаємо, що трагедія під Іловайськом відбулася якраз 24 серпня, на День Незалежності України. Тому на сьогоднішню Покрову ми повинні бути особливо мобілізованими. Навіть якщо це буде холостий постріл з моєї сторони, то мобілізація зайвий раз не зашкодить. Але мені так здається, що це не холостий постріл", - сказав Гуменюк.