Для відміни віз з ЄС Україна повинна відгородитися «стіною» від Росії - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після інспектування вже зведених інженерних загороджень на кордоні з Росією в Харківській області.

“Якщо немає кордону, то безвізового режиму з Європейським Союзом нам ніхто не дасть. Якщо немає кордону, то питання про членство України в Північноатлантичному Альянсі так само не можливо вирішити. Якщо немає кордону, то перший етап, перша лінія оборони, просто відсутня”, - підкреслив Яценюк.

Прем'єр-міністр зазначив, що головною метою проекту “Стіна”, реалізацію якого розпочав український уряд, є зупинка нелегальної міграції, диверсійних груп, контроль за переміщенням зброї та радіоактивних речовин.

“Уряд розпочав проект “Стіна”. Кому не подобається “Стіна”, може називати цей проект “Європейський вал”. Це облаштування східного кордону Європейського Союзу”, - підкреслив Яценюк.

Читайте такожВідсутність контролю на кордоні буде порушенням Мінського протоколу - Яценюк

За його словами, проект “Стіна” також передбачає облаштування першої лінії оборони.

За словами Яценюка, для реалізації цього проекту Україна отримує допомогу за 15-ма міжнародними проектами на загальну суму 500 млн грн. Прем'єр підкреслив, що з Європейського Союзу Україна отримує допомогу в розмірі 235 млн грн. Він зазначив, що ці кошти на цей момент не використовувалися, на проведення робіт за ці гроші оголошений тендер.

Яценюк наголосив, що інженерне облаштування україно-російського кордону має завершитися протягом трьох років. Активні роботи розпочнуться після проведення тендерних процедур, які мають закінчитися до кінця 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додатково 6 млн євро на реалізацію проекту "Стіна" на українсько-російському кордоні.

Проект «Стіна» передбачає створення на кордоні двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України противника.

Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів та створення 60-кілометрової загорожі, яку неможливо підірвати.