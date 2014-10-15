Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО поблизу Дебальцевого та Авдіївки

Бойовики не припиняють обстрілів позицій сил АТО поблизу населених пунктів Дебальцеве, Чернухіно, Гранітне, Піски, Авдіївка на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Напружена ситуація в районі населених пунктів Дебальцеве, Чернухіно, Гранітне, Піски, Авдіївка», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОБСЄ: Бойовики "ЛНР" напали на український блокпост між Хорошим і Смілим

«Там бойовики обстрілюють наші позиції. Сили АТО у відповідь здійснюють вогневе ураження по вогневих точках бойовиків», - повідомляє штаб АТО.

Крім того, зазначається, що обстановка в районі аеропорту Донецьк та в Маріуполі під контролем сил АТО. «Ми оперативно реагуємо на виклики, що виникають в рамках реалізації завдань з врегулювання ситуації на сході України», - запевняють у прес-центрі.