На останньому засіданні Рада спробує забезпечити вибори для солдат в зоні АТО

Про це йдеться в заяві голови Верховної Ради України Олександра Турчинова.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апарату ВР, Турчинов наголосив, що Верховна Рада 7 скликання, яка достроково завершує свої повноваження, повинна «ухвалити зміни до Закону про вибори та дати можливість проголосувати кожному українському патріоту, який сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну».

За його словами, особливо важливим завданням парламенту є забезпечити право кожного українця «реалізувати своє право вибору, право віддати свій голос за майбутнє України».

«Особливо наголошую на тому, що сьогодні ми повинні забезпечити право вибору тих патріотів, які зі зброєю в руках захищають нашу державу та її територіальну цілісність - військових, бійців добровольчих батальйонів та Нацгвардії. Це люди, які щохвилини ризикують життям заради захисту України. І ми, депутати Верховної Ради, повинні забезпечити їхні базові конституційні права брати участь у виборах», - заявляє Турчинов.

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Голова ВР зазначив, що 14 жовтня через дії провокаторів, які вчинили бійку біля Верховної Ради, народні депутати не змогли прийняти всі заплановані закони, зокрема, зміни до виборчого законодавства, що забезпечують можливість військовослужбовцям, які захищають країну, голосувати.

Турчинов сказав, що він ініціював проведення 20 жовтня пленарного засідання, на якому розглядатимуться відповідні зміни до законодавства. «Я наголошую, що це обов'язок депутатів - зробити все можливе, аби українські воїни змогли реалізувати своє право обрати майбутнє для своєї країни», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 жовтня відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. Засідання розпочнеться о 10.00.

Як ідеться в розпорядженні голови Верховної Ради Олександра Турчинова, № 679 від 16 жовтня "Про скликання пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання", на засіданні будуть розглянуті наступні питання: проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів України" (№ 5157); проект Закону "Про внесення зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення реалізації конституційних виборчих прав учасників антитерористичної операції на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" (№ 5157-1).