Аваков: на Донбасі близько 15 тис. міліціонерів перейшли на бік бойовиків
Близько 15 тис. міліціонерів, які в минулому служили Україні, перейшли на бік бойовиків.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Міністр заявив, що "всі ті, хто залишились на території, окупованій російськими бандитами, всі ці люди звільнені з МВС і зарплату не отримують. І позбавлені всіх соціальних гарантій. Це процедура досить довга, але вона йде. У Луганській і Донецькій областях близько 15 тис. міліціонерів, які в минулому служили Україні, а зараз служать незрозуміло кому".
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"Близько трьох місяців тому мною виданий наказ для всіх міліціонерів, які знаходяться поза зоною контролю української влади, протягом двох тижнів вийти з зони, контрольованої бойовиками, в розпорядження - кожному був вказаний пункт, куди йому вийти Маріуполь, Краматорськ і так далі. Всі, хто вийдуть, будуть вважатися на службі в МВС, всі, хто не вийдуть, по суті, є зрадниками", - сказав міністр.