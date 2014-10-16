Фінансування витрат армії необхідно зробити прозорішим - експерти

Таку думку висловили експерти під час «круглого столу» в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1».

Керівник проектів Ліги фінансового розвитку Андрій Блінов зазначив, що більшість використовуваних урядом коштів для проведення АТО проходить через резервний фонд держбюджету, який поповнюється згідно директивним постановам Кабміну через продаж облігацій НБУ.

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«Резервний фонд повинен бути не більше 2% від бюджету, а мені здається, він вже 10%. Питання в тому, що це все не прозоро», - сказав експерт.

Він також додав, що сумнівається в об'єктивності озвученої міністром фінансів України Олександром Шлапаком суми, необхідної для проведення одного дня АТО на Донбасі.

«Чи бачив хтось конкретну розкладку, звідки взялася ця сума? Наскільки я знаю, ця сума включала тільки поточні витрати, не враховуючи переозброєння і так далі. Чи є ця суму об'єктивною, невідомо», - зазначив Блінов.

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Присутній на «круглому столі» перший заступник глави Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Терьохін зазначив, що Бюджетним кодексом передбачається деталізація витрат відомств не менше 1% від суми витрат, однак, за його словами, ця вимога не виконується.

«11 вересня закінчила роботу тимчасова комісія ВР з цього питання. Головна проблема в звіті з розподілу фінансів, які пішли на АТО, в тому, що були дані тільки укрупнені цифри, наприклад, на їжу, і цифри - сотні мільйонів», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, в 2014 році на потреби силових структур та органів влади, залучених до проведення АТО, з держбюджету було спрямовано понад 63 млрд грн. За словами голови тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянами на підтримку ВСУ, і витрат держбюджету, направлених на потреби ЗСУ та інших військових формувань Ірини Геращенко, в 2014 році на потреби всіх силових структур та інших державних органів, залучених до проведення АТО, із загального фонду держбюджету було виділено 40 млрд 451 млн грн, з резервного - 18 млрд 287 млн грн, із спеціального фонду - 4 млрд 999 млн грн.