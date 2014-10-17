Батальйон "Шахтарськ" розформований через мародерства - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє Україна сьогодні.

"Батальйон "Шахтарськ", який чудово бився під Іловайськом мною був розпущений наказом міністра тому, що відбулися неодноразові випадки мародерства у Волновасі і в інших ситуаціях", - сказав міністр.

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Аваков додав, що вчинки 50 мародерів зганьбили цілий батальйон з 700 бійців. В інших підрозділах довелося посилити дисципліну, щоб припинити такі випадки.

Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" склав у Дніпропетровську присягу на вірність українському народові на початку липня.