Сили АТО відкинули бойовиків поблизу Смілого

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На блокпосту біля с. Сміле на Луганщині, де кілька днів були бої, ситуація стабілізувалася, ворога відкинуто. Наші позиції укріплено, отримано підкріплення», - сказав він.

Лисенко додав, що «загрози звідти ми не бачимо».

Також він зазначив, що «за даними, які я отримав за 15 хвилин до початку брифінгу, які передав штаб АТО, сьогодні там було спокійно, жодних збройних зіткнень там не було, ніч також пройшла спокійно».

«Інформація щодо оточення наших бійців та загибелі великої їхньої кількості не відповідає дійсності», - заявив він.

Речник РНБО також повідомив, що в районі Смілого «добу тому там дійсно було підбито наш танк та два наших БТРи, які евакуйовано, танк залишився на місці».

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули 3 військових, 10 - поранені«Під час того бою загинув механік-водій бойової машини. Наразі контроль за цим районом здійснюється українськими військовими. Ті, хто нападав, понесли великі втрати», - запевнив Лисенко.