Зустріч Порошенка і Путіна пройшла «відкрито і щиро» - італійський прем'єр

Як повідомляє італійське агентство Ansa, про це заявив голова уряду Італії Маттео Ренці після переговорів у Мілані.

"Володимир та Петро дискутували відкрито та щиро", - сказав прем’єр-міністр Італії, яка головує у Європейському Союзі у другій половині 2014 року.

Ренці назвав "одним кроком уперед" переговори за участю лідерів Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції та ЄС.

"Негайного прогресу не буде, тому сподіваюся, що за найближчі години, дні і тижні прийдемо до переломного моменту в питанні кризи в Україні. Ми наголошували на важливості зробити це якнайшвидше", - сказав італійський прем'єр.

Ренці додав, що Євросоюз готовий співпрацювати з Україною для того, аби контролювати українсько-російський кордон, у тому числі за допомогою безпілотників.

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Як повідомляв УНІАН, у Мілані в рамках Форуму «Україна-Азія» сьогодні вранці відбулася зустріч Порошенка у багатосторонньому форматі з головою Ради міністрів Італії Ренці, міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріні, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Французької Реcпубліки Франсуа Олландом, прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, президентом РФ Путіним, президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та президентом Європейської комісії Жозе-Мануелем Баррозу.

Наступна зустріч щодо України планується у так званому «нормандському форматі» - за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, о 14.00 за київським часом.