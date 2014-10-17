Цеголко: наступна зустріч по Україні запланована на 14.00

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, поінформували УНІАН у прес-службі президента.

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При цьому прес-секретар зазначив, що учасники ранкової зустрічі в Мілані відзначили необхідність неухильного дотримання мінських домовленостей і заявили про повну підтримку територіальної цілісності України.

Наступний раунд переговорів по Україні планується у "нормандському форматі" - за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.