Цеголко: наступна зустріч по Україні запланована на 14.00

12:58, 17 жовтня 2014
Політика
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Наступний раунд переговорів у широкому форматі за участю президентів України і РФ Петра Порошенка та Володимира Путіна заплановано на 13.00 (14.00 за київським часом).

Следующая встреча Порошенко и Путина намечена на 14.00 / фото @STsegolko

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, поінформували УНІАН у прес-службі президента.

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При цьому прес-секретар зазначив, що учасники ранкової зустрічі в Мілані відзначили необхідність неухильного дотримання мінських домовленостей і заявили про повну підтримку територіальної цілісності України.

Наступний раунд переговорів по Україні планується у "нормандському форматі" - за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

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