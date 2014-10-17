Бойовики завдали артудару по центру села Гранітне на Донеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожВ Антрациті бойовики заборонили людям їздити на машинах

«Бойовики не припиняють обстріли житлових кварталів на тимчасово підконтрольних їм територіях. Так, учора вони завдали артилерійського удару по центральній частині села Гранітне у Тельманівському районі Донецької області з боку села Нова Мар'їнка», - зазначив він.