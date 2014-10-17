У Порошенка немає оптимізму після зустрічі з Путіним
14:11, 17 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко був "не надто оптимістичним" щодо результатів переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.
REUTERS
Про це він заявив під час зустрічі з канцлером Австрії Вернером Файманном, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
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"На жаль, я не надто оптимістичний", - сказав український президент на початку зустрічі з австрійським канцлером.
Раніше про складнощі та непорозуміння під час переговорів між українським та російським президентами повідомили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
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