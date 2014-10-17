У Порошенка немає оптимізму після зустрічі з Путіним

Про це він заявив під час зустрічі з канцлером Австрії Вернером Файманном, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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"На жаль, я не надто оптимістичний", - сказав український президент на початку зустрічі з австрійським канцлером.

Раніше про складнощі та непорозуміння під час переговорів між українським та російським президентами повідомили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.