У Мілані почався другий раунд переговорів у "нормандському форматі" за участю Порошенка і Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter. “Почалася друга зустріч у багатосторонньому форматі”, - зазначив він.

Читайте такожУ Порошенка немає оптимізму після зустрічі з Путіним“Тривають переговори у форматі Порошенко, Меркель, Олланд, Путін”, - додав Цеголко.

Почалася друга зустріч у багатосторонньому форматі — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 октября 2014 Порошенко приїхав на зустріч останнім. Вже є Оланд, Меркель і Путін. Другий раунд переговорів почався pic.twitter.com/obg0IlUdTL — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014

Як повідомлялося, у Мілані сьогодні вранці відбулася зустріч Порошенка у багатосторонньому форматі з головою Ради міністрів Італії Маттео Ренці, міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріні, федеральним канцлером Німеччини Меркель, президентом Франції Олландом, прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, Путіним, президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.