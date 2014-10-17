У Мілані почався другий раунд переговорів у "нормандському форматі" за участю Порошенка і Путіна
У Мілані розпочалися переговори у «нормандському» форматі за участю президента України Петра Порошенка, президента РФ Володимира Путіна, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter. “Почалася друга зустріч у багатосторонньому форматі”, - зазначив він.
Читайте такожУ Порошенка немає оптимізму після зустрічі з Путіним“Тривають переговори у форматі Порошенко, Меркель, Олланд, Путін”, - додав Цеголко.
Почалася друга зустріч у багатосторонньому форматі
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 октября 2014
Порошенко приїхав на зустріч останнім. Вже є Оланд, Меркель і Путін. Другий раунд переговорів почався pic.twitter.com/obg0IlUdTL
— Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014
Як повідомлялося, у Мілані сьогодні вранці відбулася зустріч Порошенка у багатосторонньому форматі з головою Ради міністрів Італії Маттео Ренці, міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріні, федеральним канцлером Німеччини Меркель, президентом Франції Олландом, прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, Путіним, президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.