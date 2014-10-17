Уряд призначив в.о. голови Держстату

Відповідні розпорядження уряду від 13 жовтня №№ 952-р та 953-р опубліковані на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної служби статистики України, виконання обов’язків голови зазначеної служби на заступника голови Державної служби статистики України Жук Ірину Миколаївну", - йдеться в одному з розпоряджень.

Як повідомляв УНІАН, за власним бажанням звільнено ряд чиновників найвищого рангу, які інакше підпали б під дію люстраційного закону. Серед них - голова Держстату Олександр Осауленко, його перший заступник Вадим Піщейко та заступник Наталія Власенко.

Читайте такожКабмін оприлюднив прізвища та посади звільнених по люстрації чиновників15 жовтня набрав чинності закон про очищення влади (люстрацію) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів і ґрунтується на принципах верховенства права та законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гapaнтування права на захист.