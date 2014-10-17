Порошенко проводить двосторонню зустріч з Путіним

Про це повідомляє прес-служба глави української держави в "Твіттері".

Розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом РФ Володимиром Путіним — APU (@APUkraine) 17 октября 2014

Нагадаємо, що сьогодні в рамках саміту ASEM український і російський президенти вже двічі проводили зустрічі в широкому форматі.