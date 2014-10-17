Порошенко проводить двосторонню зустріч з Путіним
18:28, 17 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко проводить двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Мілані.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба глави української держави в "Твіттері".
Розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом РФ Володимиром Путіним
— APU (@APUkraine) 17 октября 2014
Нагадаємо, що сьогодні в рамках саміту ASEM український і російський президенти вже двічі проводили зустрічі в широкому форматі.
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