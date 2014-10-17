ЦВК вимагає від Ради негайно визначитись із територіальним поділом Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, це рішення було зумовлено надзвичайною важливістю якісної підготовки проведення виборів.

В Комісії нагадали, що 16 жовтня президент України підписав прийнятий парламентом закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Окрім іншого, цим законом на 7 грудня 2014 року призначено позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донеччнини та Луганщини.

«При цьому встановлено, що адміністративні одиниці, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, визначаються рішенням Верховної Ради», - зазначили в ЦВК.

«Враховуючи, що, відповідно до закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня позачергових місцевих виборів, в цьому випадку він має розпочатися 18 жовтня 2014 року. А відтак, у відповідних суб’єктів виборчого процесу виникає обов’язок на здійснення дій та прийняття рішень, передбачених законом, у встановлений ним строк», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожЦВК зареєструвала ще 436 офіційних міжнародних спостерігачів При цьому в ЦВК акцентують на тому, що «невизначення ж найближчим часом парламентом районів, міст, районів у містах, селищ та сіл, де 7 грудня повинні відбутися позачергові місцеві вибори, може створити ризик для своєчасного здійснення зазначеними суб’єктами виборчих процедур, передбачених законом».