У Росії немає нічого, окрім двох педалей - Яценюк

Про це в ефірі програми ТСН.Тиждень сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Що Росія має? Вона має дві педалі. Одна — газова. Друга — нафтова. Все. Тому падіння цін на нафту більше, ніж на 20% — це неймовірний удар по російській економіці", - сказав Яценюк.

Прем'єр пояснив, що падіння цін на нафту означає об'єктивне зменшення російського бюджету, бо в ньому закладена ціна на нафту на рівні 100 доларів за барель, а зараз ціна на нафту трохи більше 80.

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"Ціна на газ у світі прив'язана до ціни на нафту. Тому після введення нашими західними партнерами санкцій по відношенню до Російської Федерації у них відбувся неймовірний відтік інвестицій, в Росії відбувається падіння національної грошової одиниці на 30% і інфляція — почали суттєво рости ціни", - сказав прем'єр.

"Якщо ми далі будемо утримувати єдність з нашими європейськими і американськими партнерами, то тільки тоді досягнемо результату", - додав Арсеній Яценюк.