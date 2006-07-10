Аваков попереджає про троянського коня

Голова Харківської обласної державної адміністрації, член "Нашої України" Арсен АВАКОВ засудив події навколо створення коаліції у Верховній Раді України за участю соціалістів, комуністів та Партії регіонів, внаслідок чого головою ВР було обрано лідера СПУ Олександра МОРОЗА, а на посаду прем’єр-міністра запропоновано кандидатуру лідера “регіоналів” Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у коментарі А.АВАКОВА, розміщеному на офіційному Інтернет-сайті Харківської облдержадміністрації.

“Я глибоко впевнений, що вишукана цинічна зрада ніколи не стане основою добрих починань, і це мають розуміти і нові “союзники” у парламенті, і ті, по кому ця зрада пройшла гострим ножем. Це має розуміти і суспільство”, - сказав А.АВАКОВ.

При цьому, вважає він, “фракції “Наша Україна” і Блоку Юлії Тимошенко повинні сформувати потужну конструктивну опозицію у Верховній Раді”. На думку губернатора, “це необхідно не лише для дотримання парламентських канонів. Це необхідно для мільйонів громадян України”.

Як вважає А.АВАКОВ, “ми всі, і політики в першу чергу, зобов’язані ще раз проаналізувати суть горезвісної політреформи”. За його словами, “тепер стало цілком очевидним: витвір О.МОРОЗА вкупі з Петром СИМОНЕНКОМ та Віктором МЕДВЕДЧУКОМ – не що інше, як троянський кінь у розвитку демократії та державності. Одне із завдань нової опозиції – не дати можливості використати політреформу як інструмент побудови держави під будь-чиї вузькополітичні інтереси”.

Харківський губернатор вважає, що “Президент України має вагомі підстави скористатися своїм конституційним правом розпуску Верховної Ради”. “Обман і цинізм, які панують у нинішньому парламенті, дають Президенту і моральне право на цей непростий крок”, - зазначив він. “Суспільство зрозуміє й оцінить це президентське рішення – за 100 днів після виборів народ України побачив істинне обличчя та істинні наміри як окремих політичних сил, так і багатьох політиків”, - наголосив А.АВАКОВ.