ООН сподівається, що вибори в Раду стануть кроком до примирення
02:34, 21 жовтня 2014Політика
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Організація об'єднаних націй висловила надію, що майбутні парламентські вибори в Україні внесуть важливий внесок у національне примирення в країні.
ООН сподівається, що вибори в Раду стануть кроком до примирення / Фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООН.
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"Ми сподіваємося, що парламентські вибори в Україні стануть важливим кроком вперед до національного примирення в країні", - заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу в Нью-Йорку.
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