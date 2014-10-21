ООН сподівається, що вибори в Раду стануть кроком до примирення

02:34, 21 жовтня 2014
Політика
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Організація об'єднаних націй висловила надію, що майбутні парламентські вибори в Україні внесуть важливий внесок у національне примирення в країні.

/ Фото УНИАН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООН.

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"Ми сподіваємося, що парламентські вибори в Україні стануть важливим кроком вперед до національного примирення в країні", - заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу в Нью-Йорку.

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