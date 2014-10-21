Прокуратура назвала замах на кандидата від Народного фронту терактом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як нагадали в ГПУ, 20 жовтня близько 23-ї години в м. Бориспіль стався замах на життя кандидата в депутати. «Коли він заходив до власного будинку, в нього було здійснено постріл. Через декілька секунд біля політика вибухнув невідомий пристрій. Потерпілого з діагнозом забій м’яких тканин тулуба доставлено до лікарні», - йдеться в повідомленні.

На даний час у кримінальному провадженні про замах на життя кандидата в народні депутати за вимогою прокуратури злочин перекваліфіковано на терористичний акт (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України), поінформували в ГПУ.

Досудове розслідування доручено ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Кримінальне провадження перебуває на контролі прокуратури Київської області.

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В свою чергу у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області додали, що в кандидата у депутати в окрузі № 98 Борисенка стріляли у спину з вогнепальної зброї. «На щастя, він був у бронежилеті, що і врятувало йому життя», - йдеться в повідомленні.

Міліція пов’язує замах на Борисенка з його політичною або підприємницькою діяльністю. «Основні версії, які розглядає слідство – злочин, пов'язаний з політичною або підприємницькою діяльністю», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив голові Служби безпеки України Валентину Наливайченку терміново провести розслідування нападу на кандидата в депутати від «Народного фронту» Борисенка.

“Президент зателефонував голові Служби безпеки України і доручив йому терміново провести розслідування інциденту з кандидатом в народні депутати Володимиром Борисенком та протягом доби доповісти йому особисто”, - повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.